52 школы в Набережных Челнах будут охранять сотрудники ЧОП

Системой видеонаблюдения школы уже оснащены, также их оборудуют речевыми оповещателями, а в ряде школ поставят физическую охрану Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Набережных Челнов начнут охранять частные организации. На усиление системы безопасности образовательных учреждений города направили 200 миллионов рублей. Сообщает пресс-служба городской администрации.

Средства выделены из городского бюджета. В настоящее время все школы Набережных Челнов оборудуют речевыми оповещателями. Системой видеонаблюдения они уже оснащены. Также в них отремонтируют и заменят заборы.

А 52 крупные городские школы 1 и 2 категории обеспечат физической охраной в лице сотрудников ЧОП. Они приступят к работе в течение сентября.