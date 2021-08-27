Жителям Ульяновской области на три недели запретят жечь костры в лесах и въезжать туда на машинах

Ограничения связаны с сухой погодой и установлением V класса пожарной опасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С завтрашнего дня, 28 августа, в лесах Ульяновской области ограничат пребывание людей. Туда запретят въезжать на машинах, жечь в лесах костры и проводить любые пожароопасные работы, в том числе сжигание порубочных остатков, мусора и сухой травы.

- Исключение на въезд составляют только пожарная спецтехника и транспорт, используемый арендаторами лесных участков, - сообщила исполняющая обязанности министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина.

Ограничения связаны с сухой погодой и установлением V класса пожарной опасности. Запрет продлится 21 день, при необходимости его продлят.

Сейчас на входах в леса открыты контрольно-пропускные пункты. Нарушителей ограничений будут штрафовать.