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Общество27 августа 2021 12:42

Роспотребнадзор Татарстана разрешил родителям школы 1 сентября

Они могут присутствовать на празднике, лишь соблюдая антиковидные меры
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Формат мероприятий не поменяется, дополнительных ограничений не будет

Формат мероприятий не поменяется, дополнительных ограничений не будет

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Роспотребнадзоре Татарстана разрешили родителям прийти на школьные линейки 1 сентября при условии соблюдения антиковидных мер. Для них обязательно быть в масках и выдерживать установленную социальную дистанцию. Об этом сегодня, 27 августа, на пресс-конференции сообщила замруководителя республиканского управления Любовь Авдонина.

Также она отметила, что формат линеек не поменяется, дополнительных ограничений не будет. Однако Роспотребнадзор Татарстана рекомендуют провести их по параллелям – отдельно для первоклассников и отдельно для выпускающихся классов.