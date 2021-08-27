Роспотребнадзор Татарстана разрешил родителям школы 1 сентября

Формат мероприятий не поменяется, дополнительных ограничений не будет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Роспотребнадзоре Татарстана разрешили родителям прийти на школьные линейки 1 сентября при условии соблюдения антиковидных мер. Для них обязательно быть в масках и выдерживать установленную социальную дистанцию. Об этом сегодня, 27 августа, на пресс-конференции сообщила замруководителя республиканского управления Любовь Авдонина.

Также она отметила, что формат линеек не поменяется, дополнительных ограничений не будет. Однако Роспотребнадзор Татарстана рекомендуют провести их по параллелям – отдельно для первоклассников и отдельно для выпускающихся классов.