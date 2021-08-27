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Общество27 августа 2021 18:41

В Татарстане перед началом нового учебного года от коронавируса привились 58% учителей

В Роспотребнадзоре республики это считают хорошим показателем
Инзиля ШАКИРОВА
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Процент привитых преподавателей оказался довольно высоким.

Процент привитых преподавателей оказался довольно высоким.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Татарстана оценил «иммунную прослойку» от коронавируса среди преподавателей школ перед новым учебным годом. Зам руководитель республиканского управления Любовь Авдонина на пресс-конференции отметила, что цифры вакцинации среди учителей оказались довольно неплохими.

Так, в Татарстане педагогический состав средних профессиональных училищ привит на 77,5%, школьные учителя и воспитатели в детских садах - на 58%. А из преподавателей вузов привилось 54%.