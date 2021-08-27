Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 августа 2021 10:12

В Казани прокуратура начала проверку ДТП, где трамвай сошел с рельсов и протаранил «Газель»

При выявлении нарушений будут приняты меры
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авария произошла на улице Гвардейская.

Авария произошла на улице Гвардейская.

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

26 августа в Казани на улице Гвардейская во время движения с рельсов сошел трамвай с пассажирами. Его вынесло на проезжую часть, и он протаранил проезжавший мимо автомобиль «Газель». Внутри вагона, по предварительным данным, никто не пострадал. Медицинская помощь понадобилась водителю пострадавшей машины.

По факту данного ДТП прокуратура организовала поверку на предмет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом. Сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

- При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в надзорном ведомстве.