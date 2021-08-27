В эти выходные в Казани пройдет ночной забег

Старт забега на 5 километров будет дан в 22:45, а на 10 километров – в 00:00. Фото: minsport.tatarstan.ru

В ночь на 29 августа в столице Татарстана состоится забег «Ночная Казань». Взрослым участникам доступны дистанции 5 и 10 километров, а дети смогут пробежать расстояние 600 метров. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Программа начнется в 17.00 на площадке у экстрим-парка «Урам». До забега - в 18.30, его участники смогут пройти спортивное ориентирование. Каждый из них получит карту с метками на Кремлевской набережной и в экстрим-парке. Задача – пробежать максимальное количество точек как можно быстрее.

Старт ночного забега на 5 километров будет дан в 22.45, а на 10 километров – в 00.00. Трасса охватит главные достопримечательности Казани с ночной подсветкой: Казанский Кремль, реку Казанка, Дворец земледельцев, Центр семьи «Казан» и два колеса обозрения.