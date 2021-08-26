Молодежь Татарстана выиграла на всероссийском форуме гранты более чем на 2 миллиона рублей

Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

24 августа завершился Молодежный форум «iВолга»-2021, который в этом году проходил в онлайн-формате. Участие в нем приняли более 5 тысяч молодых людей, в том числе 320 представителей республики Татарстан.

В рамках форума «iВолга» проходили 2 грантовых конкурса: грантовый конкурс фонда содействия гражданских инициатив Приволжского федерального округа и Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц. Каждый участник должен был представить членам жюри свои наработки: план реализации проекта, рекомендательные письма, сметы, результаты и планы развития идей.

Победителями грантовых конкурсов стали шесть жителей республики Татарстан, которые получили поддержку на собственные идеи. Общая сумма выигрыша составила 2 миллиона 545 тысяч рублей.

Среди победителей:

Елена Киржацких с проектом «Программно-аппаратный комплекс дистанционного определения повреждений ЛЭП», она получила грант на реализацию проекта в размере 500 тысяч рублей.

Алия Мингазова стала победителем площадки «Бизнес-проекты» с проектом «Современная одежда с татарской идентичностью и вышивкой на заманалифе «Zamanalif Wear» получила грант в размере 180 тысяч рублей.

Алёна Лапёнкова получила 115 тысяч рублей на реализацию проекта «2.0 Развитие и продвижение телеграмм-бота «Правозащитный студент Республики Татарстан»

Максим Антонов с проектом «Экологические соревнования «Чистые игры - Татарстан» выиграл 700 тысяч рублей.

Александр Карпов получил 450 тысяч рублей на реализацию проекта «Куда потом: кратко о профессиях».

Дмитрий Анисимов с медиа-проектом «Один день из жизни…» выиграл 600 тысяч рублей.