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Общество26 августа 2021 12:56

В Казани на улице Мавлютова за 90 миллионов рублей построят подземный пешеходный переход

Деньги выделят из бюджета Татарстана
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Подрядчик должен будет сдать готовый объект к 20 июня следующего года

Подрядчик должен будет сдать готовый объект к 20 июня следующего года

Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице Татарстана на улице Мавлютова планируют построить подземный пешеходный переход. На сайте госзакупок опубликовали соответствующий тендер на 90 миллионов рублей.

Согласно технической документации, переход будет проложен между комплексом Международной школы Казани с одной стороны и футбольным манежем «Максат» с горбольницей №18 – с другой. Его будут строить на средства из регионального бюджета.

Подрядчик должен будет сдать готовый объект к 20 июня 2022 года.