Площадка должна стать доступной уже в сентябре. Фото: kzn.ru

Уже в сентябре в Казани у приюта «Зооцентр» откроют площадку для выгула собак.

На территории казанского приюта «Зооцентр» откроется манежная площадка для выгула собак. Прийти туда со своим питомцем сможет любой желающий. Именно строительство манежной площадки на территории приюта стало одним из этапов его модернизации.

- Мы хотим добиться того, чтобы волонтеры и посетители с детьми могли погулять, поиграть на этой площадке с животными, поближе с ними познакомиться. Это позволит нам увеличить количество собак, которых мы пристраиваем в семьи, - сказал на круглом столе директор приюта Рустем Нуруллин

Отметим, что до конца 2022 года на территории казанского «Зооцентра» планируется построить стационар на одну тысячу мест. Это позволит единовременно содержать там более двух тысяч собак.