Пропавшего несколько дней жителя Татарстана нашли мертвым в пруду

Мужчину нашли на глубине 3,5 метров. Фото: МЧС Татарстана

60-летний житель села Ламшанка Черемшанского района пропал еще 22 августа – ушел из дома и не вернулся. Спустя два дня после этого на берегу местного пруда около магазина были найдены личные вещи мужчины. Жители села прочесали данную территорию, но больше ничего не обнаружили. Оставалось обыскать только сам пруд. Для этого пришлось вызывать водолазов.

- 25 августа спасатели ЗПСО №7 с глубины 3,5 метров и в 25 метрах от берега извлекли и передали сотрудникам полиции тело погибшего мужчины. Купание в данном пруду запрещено, имеется запрещающий аншлаг, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причина происшествия устанавливается.