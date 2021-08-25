Ученый КФУ спрогнозировал для Татарстана теплый сентябрь

Жителям республики обещают теплое бабье лето. Фото: Евгения ГУСЕВА

Актуальный долгосрочный прогноз предвещает в Татарстане теплый сентябрь. Как рассказал доцент КФУ Тимур Аухадеев, положительная аномалия в начале осени может проявиться из-за бабьего лета. Сообщает пресс-служба вуза.

Аухадеев объяснил это затяжной августовской жарой, в течение которой в 2021 году зарегистрировано четыре температурных рекорда. Причем август выдался теплее июня.

Похолодание в последние дни Тимур Аухадеев объяснил прохождением по территории региона активных фронтальных разделов. Они-то и вызвали понижение температуры. а также осадки. Но уже завтра, 26 августа, ситуация должна измениться, ведь до Татарстана дойдет антициклон из Скандинавии. Температура повысится, но новых рекордов не будет.