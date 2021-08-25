«Ростелеком» запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умные опоры

Фото: предоставлено пресс-службой

«Ростелеком», крупнейший оператор инфраструктурных решений, представил в Нижнем Новгороде новейшую разработку в концепции развития умных городов — комплекс умных опор с использованием изделий Smart City производства компании Vitrulux. Три инженерных сооружения установлены на площади Горького около Дома связи в рамках реализуемой концепции благоустройства к 800-летию города. Нижний Новгород стал первым российским городом, в котором инновационный продукт с множеством интегрированных сервисов на основе технологий интернета вещей получил свое применение.

Фото: предоставлено пресс-службой

Умная опора не только обеспечивает энергоэффективное освещение общественного пространства, но и обладает другими важными для горожан и бизнеса функциями, включая мобильную связь, систему умного освещения, точку доступа Wi-Fi, кнопку связи с экстренными службами, метеостанцию, систему оповещения, а также камеры наблюдения с функцией видеоаналитики.

Каждый сервис может быть интегрирован в такие городские системы, как «Умный город», «Безопасный регион», «Умные парковки», «Энергосберегающее освещение».

Фото: предоставлено пресс-службой

Умную опору отличает современное дизайнерское оформление, которое идеально вписывается в архитектурный облик любого города. Управление сервисами осуществляется через облачную платформу.

- Разработка представляет собой технологический продукт, в котором компактно установлены новейшие системы, востребованные в крупных городах с высокой концентрацией трафика, — рассказал начальник отдела инфраструктурных проектов «Ростелекома» Сергей Поляков.

Ключевое преимущество комплексного решения — возможность подключить к встроенной в корпус антенне оборудование сразу нескольких операторов мобильной связи. Оно компактное, с малым энергопотреблением, имеющее все основные характеристики обычных базовых станций. Каждая опора изготавливается под конкретные задачи и может иметь множество комбинаций различных систем. Важная особенность умной опоры — еe модульная структура, которая в будущем позволит менять функциональное назначение спроектированных опор с минимальными капитальными затратами.

Фото: предоставлено пресс-службой

Для организации радиопокрытия можно использовать и малые архитектурные формы, например, уличные скамейки. Оборудование и коммуникации в данном случае размещаются в специальном коробе у основания. Такие конструктивные решения позволяют сохранить привычный облик городских пространств, не нагружая сетями связи общественные места.

- Мы рады, что старт этому проекту дан именно в Нижнем Новгороде накануне празднования его 800-летия. Легкие конструкции, выполненные в стиле индустриального дизайна, органично впишутся в любую городскую среду и могут стать инфраструктурным элементом в экосистеме умного города. Они не только украсят город, но и сделают его более современным и технологичным. В перспективе смарт-опоры могут быть оборудованы станциями зарядки электросамокатов и автомобилей, а также другими полезными для горожан сервисами, — отметил директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Синелобов.

Интерес к технологическому решению проявляют операторы связи, корпоративные и государственные заказчики, участвующие в реализации федеральных и городских программ, а также застройщики, заинтересованные в развитии новых территорий. Заказчиков привлекает широкий выбор готовых технологических решений и обслуживание по принципу сервисной модели.

- Активное применение умных опор начнется со строящихся микрорайонов. Компания намерена зайти с технологическим решением в жилищные комплексы не только как провайдер фиксированной связи, но и как оператор инфраструктурных решений. Операторы сотовой связи смогут обеспечить устойчивое радиопокрытие в кварталах высотной застройки, а застройщики — повысить привлекательность жилья на рынке недвижимости за счет внедрения современных цифровых сервисов, — сообщил директор по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Андрей Меньков.

В стратегической перспективе «Ростелеком» планирует стать инфраструктурным оператором первого выбора. Компания с 2017 года реализует проект O2O (operator-to-operators) для операторов мобильной и фиксированной связи.

Как отметил директор департамента управления инфраструктурными проектами «Ростелекома» Константин Хрульков, ключевая роль компании в этом проекте заключается в строительстве инфраструктуры под ключ и обслуживании линий и систем операторов связи по принципу сервисной модели. Компания, учитывая потребности своих клиентов, инвестирует в оборудование и обеспечивает доступ к инфраструктуре для дальнейшего оказания услуг связи.

* * *

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,1 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,3 млн клиентов.