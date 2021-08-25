В Татарстане на пожаре в частном доме погибли два курильщика

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 24 августа, в экстренные службы обратились жители села Новое Курмашево Актанышского района. Они сообщили, что они видят зарево и слышат хлопки взрывающегося шифера кровли дома №86 на улице 1 Мая. Сообщает МЧС Татарстана.

Прибыв на место происшествия пожарные установили, что горит частный бревенчатый дом на площади 40 квадратных метров, кровля уже обрушилась. Со слов местных жителей, внутри мог находится 45-летний хозяин дома и его 58-летний сосед, с которым он периодически выпивал.

Во время тушения пожарные нашли их тела. В ходе опроса выяснилось, что погибший по состоянию здоровья большую часть времени проводил дома. Являлся заядлым курильщиком и курил в основном в помещении веранды или внутри дома. За последние 3-4 дня до пожара, его периодически посещал второй погибший, который также курил.

- Исходя из места расположения очага пожара и из объяснений очевидцев происшествия наиболее вероятной причиной возникновения пожара является неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в МЧС Татарстана.