В столице Татарстана храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани, закрыли от входа посторонних

Фото: okn.tatarstan.ru

Председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин вместе с подчиненными осмотрел в столице республики храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани, построенного в 1823 году.

Это было сделано в рамках проверки информации в соцсетях о том, что в объект культурного наследия федерального значения забираются всем, кому вздумается это. Оказалось, что замок на одной из боковых дверей был сломан. Его починили, а все входные группы поставили на сигнализацию.

- Заключен договор с частным охранным предприятием и подключена система быстрого реагирования. Частично поврежденные секции внешней ограды территории будут восстановлены. Таким образом, вход посторонних лиц на объект культурного наследия полностью перекрыт, - сообщили в пресс-службе Комитета.