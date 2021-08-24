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Общество24 августа 2021 18:07

В столице Татарстана храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани, закрыли от входа посторонних

До этого замок на одной из двери объекта культурного наследия федерального значения был сломан
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: okn.tatarstan.ru

Фото: okn.tatarstan.ru

Председатель комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин вместе с подчиненными осмотрел в столице республики храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани, построенного в 1823 году.

Это было сделано в рамках проверки информации в соцсетях о том, что в объект культурного наследия федерального значения забираются всем, кому вздумается это. Оказалось, что замок на одной из боковых дверей был сломан. Его починили, а все входные группы поставили на сигнализацию.

- Заключен договор с частным охранным предприятием и подключена система быстрого реагирования. Частично поврежденные секции внешней ограды территории будут восстановлены. Таким образом, вход посторонних лиц на объект культурного наследия полностью перекрыт, - сообщили в пресс-службе Комитета.