В Чебоксарах установят границы запрета на продажу алкоголя

В настоящее время в Чебоксарах собирается комиссия и планируются общественные обсуждения, чтобы определить границы территорий, где реализация алкогольной продукции будет под запретом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В октябре власти Чебоксар примут нормативный акт, который будет регулировать работу заведений, продающих алкоголь. В настоящее время собирается комиссия и планируются общественные обсуждения, чтобы определить границы территорий, где реализация спиртного будет под запретом. Сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего же в Чувашии лицензия на продажу алкоголя получена 799 предприятиями. В 2021 году проверены 503 из них. Так, в 122 организациях были выявлены нарушения правил реализации спиртного и запрета на использование кальянов.

Здесь власти Чебоксар отметили, что эти проверки привели к положительной динамике: число преступлений в пьяном состоянии уменьшилось на 5,8%, а уличная преступность и вовсе стала меньше на 25%.