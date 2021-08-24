В Нижнекамске появится центр развития ребенка и полилингвальный комплекс

Первый камень под строительство полилингвального комплекса заложат 4 сентября. Фото: mon.tatarstan.ru

В сентябре в Нижнекамске начнется строительство сразу двух крупных образовательных комплексов. Речь идет о центре развития ребенка и полилингвальном комплексе. Сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Так, 4 сентября будет заложен первый камень под строительство полилингвального образовательного комплекса «Адымнар». Он расположится в 31-м микрорайоне Нижнекамска. Подобные комплексы уже функционируют в Казани и Елабуге, а на прошлой неделе такой объект открылся еще и в Актаныше, а с нового учебного года начнет работу комплекс в Набережных Челнах.

7 сентября в 34-м микрорайоне Нижнекамска будет дан старт строительству нового детского сада – центра развития ребенка.