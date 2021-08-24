У жителей Набережных Челнов онкологи чаще всего диагностируют рак кожи

Уровень смерти от новообразований в городе, по сравнению с прошлым годом, снизился на 2,4%.

В онкодиспансере Набережных Челнов прошел итоговый медсовет. На нем руководитель учреждения Алмаз Хазиев сообщил, что в городе онкологи чаще всего выявляют именно рак кожи, также среди «лидеров» злокачественные новообразования молочных желез и колоректальный рак.

Но чаще всего жители татарстанского автограда, по словам Хазиева, умирают не от этого, а от рака легких. В принципе уровень смерти от новообразований в городе, по сравнению с прошлым годом, снизился на 2,4%.