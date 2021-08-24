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Общество24 августа 2021 11:23

У жителей Набережных Челнов онкологи чаще всего диагностируют рак кожи

Но лидером по смертности в городе все же является рак легких
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Уровень смерти от новообразований в городе, по сравнению с прошлым годом, снизился на 2,4%.

Уровень смерти от новообразований в городе, по сравнению с прошлым годом, снизился на 2,4%.

В онкодиспансере Набережных Челнов прошел итоговый медсовет. На нем руководитель учреждения Алмаз Хазиев сообщил, что в городе онкологи чаще всего выявляют именно рак кожи, также среди «лидеров» злокачественные новообразования молочных желез и колоректальный рак.

Но чаще всего жители татарстанского автограда, по словам Хазиева, умирают не от этого, а от рака легких. В принципе уровень смерти от новообразований в городе, по сравнению с прошлым годом, снизился на 2,4%.