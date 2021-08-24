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Дом. Семья24 августа 2021 14:23

В Татарстане на озере заказника "Чистые луга" поселилась стая редких цапель

Всего было замечено шесть особей
Евгения БУБЛИК
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Фото: Госкомитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам

Фото: Госкомитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам

Стаю редких птиц - белых цапель, заметили на территории заказника "Чистые луга" на озере Степном. Об этом сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

- Первый раз мы их заметили лет 5 назад близ деревни Красный Яр на реке Шешма. А на днях увидели шесть цапель недалеко от заказника на озере Степное, - прокомментировал сотрудник заказника Роман Гринин.

СПРАВКА

Белые цапли - редкий вид, занесенный в Красную книгу. Чаще всего они обитают в степной и лесостепной зонах. Но в последние годы их все чаще стали замечать в Агрызском, Актанышском, Альметьевском, Буинском, Бугульминском, Зеленодольском, Лаишевском, Мензелинском, Новошешминском, Рыбно-Слободском и Спасском районах Татарстана.