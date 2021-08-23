В Йошкар-Оле за более чем 11 миллионов рублей отремонтируют участок дороги на улице Герцена

В рамках ремонтных работ будет обновлен участок от улицы Панфилова до улицы Суворова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Йошкар-Оле будет отремонтирована дорога на улице Герцена. Власти городя объявили электронный аукцион по отбору подрядной организации. Начальная максимальная цена контракта – более 11 миллиона рублей.

В рамках ремонтных работ будет обновлен участок от улицы Панфилова до улицы Суворова.

Там планируется восстановить и закрепить трассу, провести фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, уложить два слоя нового покрытия, а также установить дорожные знаки и нанести разметку на проезжую часть.