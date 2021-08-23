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Общество23 августа 2021 19:22

В Йошкар-Оле за более чем 11 миллионов рублей отремонтируют участок дороги на улице Герцена

Власти города объявили электронный аукцион по отбору подрядчика
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В рамках ремонтных работ будет обновлен участок от улицы Панфилова до улицы Суворова

В рамках ремонтных работ будет обновлен участок от улицы Панфилова до улицы Суворова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Йошкар-Оле будет отремонтирована дорога на улице Герцена. Власти городя объявили электронный аукцион по отбору подрядной организации. Начальная максимальная цена контракта – более 11 миллиона рублей.

В рамках ремонтных работ будет обновлен участок от улицы Панфилова до улицы Суворова.

Там планируется восстановить и закрепить трассу, провести фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, уложить два слоя нового покрытия, а также установить дорожные знаки и нанести разметку на проезжую часть.