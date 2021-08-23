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Происшествия23 августа 2021 13:16

В Буинске на пожаре в частном доме нашли тело неизвестного мужчины

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В доме горели вещи и диван.

В доме горели вещи и диван.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот понедельник, 23 августа, в 11.47 в экстренные службы поступила информация о пожаре в Буинске. Там на улице Роза Люксембург загорелся частный дом №137. Пожарные расчеты выехали по рангу пожара №1. Сообщает МЧС Татарстана.

- В доме горели вещи и диван на площади 25 квадратных метров. Пожар ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается, - также отметили в ведомстве.

При этом на месте происшествия было обнаружено тело неизвестного мужчины. Сейчас устанавливается его личность.