В Татарстане полицейский пришел на службу и свел счеты с жизнью

По данному факту МВД Татарстана проводит служебную проверку.

Трагедия произошла 22 августа в 17.30 в стенах отдела полиции (ОП) "Азнакаево" в одноименном районе Татарстана. Сотрудники отдела услышали громкий хлопок, который прозвучал в кабинете оперуполномоченного, капитана полиции. В тот день он заступил на суточное дежурство.

Оказалось, что мужчина ранен - предварительно, пытался свести счеты с жизнью. Стража порядка сразу доставили в больницу, но спасти его медики не смогли - спустя некоторое время мужчина скончался.

По факту гибели полицейского в МВД Татарстана проводится служебная проверка. По предварительным данным, роковой поступок правоохранитель совершил после очередного конфликта в семье - мужчина разводился со своей супругой.

Как сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах, у погибшего полицейского осталось двое детей. Вместе с ними и женой он жил в однокомнатной съемной квартире. На службе имел действующее дисциплинарное взыскание.