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Здоровье21 августа 2021 12:51

Рустам Минниханов призвал беременных прививаться от коронавируса

Просьба связана с ростом заболеваемости среди будущим мам
Инзиля ШАКИРОВА
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Сегодня в Татарстане с диагнозом Covid-19 госпитализировано 69 будущих мам.

Сегодня в Татарстане с диагнозом Covid-19 госпитализировано 69 будущих мам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов призвал беременных женщин вакцинироваться от коронавируса и беречь сивое здоровье. Просьба главы региона связана с ростом заболеваемости среди беременных женщин.

Сегодня в Татарстане с диагнозом Covid-19 госпитализировано 69 будущих мам.

— Особо я бы обратил внимание на беременных. Они тоже должны беречь себя. Кроме посещения врача, остальные вещи надо минимизировать. Близкие, которые находятся рядом с этой женщиной, должны быть вакцинированы, — отметил Минниханов на совещании в Доме Правительства республики.

Рустам Минниханов также подчеркнул, что на данном этапе форма прохождения болезни сложнее, чем была ранее, и после нее многие до конца не могут восстановиться.