Рустам Минниханов призвал беременных прививаться от коронавируса

Сегодня в Татарстане с диагнозом Covid-19 госпитализировано 69 будущих мам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов призвал беременных женщин вакцинироваться от коронавируса и беречь сивое здоровье. Просьба главы региона связана с ростом заболеваемости среди беременных женщин.

Сегодня в Татарстане с диагнозом Covid-19 госпитализировано 69 будущих мам.

— Особо я бы обратил внимание на беременных. Они тоже должны беречь себя. Кроме посещения врача, остальные вещи надо минимизировать. Близкие, которые находятся рядом с этой женщиной, должны быть вакцинированы, — отметил Минниханов на совещании в Доме Правительства республики.

Рустам Минниханов также подчеркнул, что на данном этапе форма прохождения болезни сложнее, чем была ранее, и после нее многие до конца не могут восстановиться.