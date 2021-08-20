В Советском районе Казани появятся очистные сооружения за 24,9 миллиона рублей

Согласно документам, производительность очистных сооружений – 220 литров в секунду. Фото: kzn.ru

В Казани построят локальные очистные сооружения стоимостью 24,9 миллиона рублей. Для строительства выбран участок в Советском районе города – на территории жилого комплекса «МЧС». Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заявки на участие в тендере принимаются до 9 сентября. Согласно документам, производительность очистных сооружений – 220 литров в секунду.

Средства на возведение выделят из бюджета Татарстана. Строительные работы должны быть выполнены в срок с 20 сентября до 15 ноября 2021 года.