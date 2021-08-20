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Общество20 августа 2021 14:52

В Советском районе Казани появятся очистные сооружения за 24,9 миллиона рублей

Их построят на территории жилого комплекса «МЧС»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Согласно документам, производительность очистных сооружений – 220 литров в секунду. Фото: kzn.ru

Согласно документам, производительность очистных сооружений – 220 литров в секунду. Фото: kzn.ru

В Казани построят локальные очистные сооружения стоимостью 24,9 миллиона рублей. Для строительства выбран участок в Советском районе города – на территории жилого комплекса «МЧС». Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заявки на участие в тендере принимаются до 9 сентября. Согласно документам, производительность очистных сооружений – 220 литров в секунду.

Средства на возведение выделят из бюджета Татарстана. Строительные работы должны быть выполнены в срок с 20 сентября до 15 ноября 2021 года.