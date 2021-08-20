Трассу Казань – Боровое Матюшино расширят до четырех полос

По предварительной оценке, к 2024 году на указанной территории количество жителей достигнет 24,5 тысячи человек, а число их автомобилей – 11,3 тысячи. Фото: Иван ВИСЛОВ

Трасса из Казани в Боровое Матюшино будет расширена с двух до четырех полос. Дорога находится на территории столицы Татарстана и Лаишевского района: от развязки с дорогой Казань – Оренбург до перекрестка с дорогой Столбище – Атабаево у села Песчаные Ковали.

Решение принято в связи с дальнейшим повышением интенсивности движения и загруженности дорог из-за 12 будущих жилых комплексов «Лаишевского узла». По предварительной оценке, к 2024 году на указанной территории количество жителей достигнет 24,5 тысячи человек, а число их автомобилей – 11,3 тысячи.