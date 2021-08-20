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Происшествия20 августа 2021 10:16

В Набережных Челнах на реке Мелекеска утонул школьник

По данному факту возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Место, где утонул ребенок не было оборудовано для купания.

Место, где утонул ребенок не было оборудовано для купания.

Фото: МЧС Татарстана

Вечером 19 августа – в 17.27, в экстренные службы поступило сообщение от очевидца о том, что в Набережных Челнах на реке Мелекеска у моста на набережной под воду скрылся подросток – мальчик так и не всплыл. Сообщает МЧС Татарстана.

- Установлено, что 14-летний ребенок купался один, без сопровождения взрослых. Водолазная группа нашла тело мальчика в 15 метрах от берега и на двухметровой глубине. Его передали сотрудникам правоохранительных органов, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Там также уточнили, что причина происшествия - несоблюдение правил безопасности на воде. Дело в том, что купание в том месте запрещен – имеется соответствующая табличка.

Купание в этом месте запрещено. Есть запрещающий аншлаг. По факту гибели школьника на реке было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- Его расследование взято на особый контроль, - сообщил в прокуратуре Татарстана.