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Происшествия19 августа 2021 9:56

В Казани на базе отдыха «Глубокое озеро» загорелся дом

Пожарные ликвидировали угрозу распространения огня
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Пострадавших нет.

Пострадавших нет.

Фото: МЧС Татарстана

18 августа в 21.58 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Казани на базе отдыха «Глубокое озеро» загорелся гостевой дом. Сообщает МЧС Татарстана.

- По прибытии первых пожарных подразделений дом горел по всей площади. Людей внутри не было, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Существовала угроза распространения огня на другие строения. Вскоре пожар был потушен. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается сотрудниками Госпожнадзора.

В Казани на базе отдыха «Глубокое озеро» загорелся дом