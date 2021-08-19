В Казани на базе отдыха «Глубокое озеро» загорелся дом

Пострадавших нет. Фото: МЧС Татарстана

18 августа в 21.58 в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Казани на базе отдыха «Глубокое озеро» загорелся гостевой дом. Сообщает МЧС Татарстана.

- По прибытии первых пожарных подразделений дом горел по всей площади. Людей внутри не было, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Существовала угроза распространения огня на другие строения. Вскоре пожар был потушен. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается сотрудниками Госпожнадзора.