В Набережных Челнах новым директором МУП «Горкоммунхоз» назначили Альвира Аглуллина

МУП «Горкоммунхоз» и две частные компании подозреваются в заключении антимонопольного соглашения, послужившего препятствием в доступе на рынок ритуальных услуг для других компаний Фото: Андрей АБРАМОВ

В Набережных Челнах стало известно имя нового директора МУП «Горкоммунхоз». Им стал Альвир Аглуллин. До этого он возглавлял ООО «Альта-Транс» в Буинске.

Отметим, ранее с января 2021 года, исполняющим обязанности руководителя МУП «Горкоммунхоз» был Фаил Камалов. А с 2014 по 2020 годы во главе предприятия стоял Минефанис Хабибуллин.

Сейчас МУП «Горкоммунхоз» и две частные компании по ритуальным услугам ООО «Мемориал-НЧ» и ООО «Ритуал-НЧ» подозреваются в нарушении закона «О защите конкуренции». По одной из версий, эти организации могли заключить антимонопольное соглашение, послужившее препятствием в доступе на рынок ритуальных услуг для других компаний. Данным делом в данный момент занимается УФАС Татарстана.