Выстрелил в ногу и завернул тело в ковер: жителя Чувашии за гибель знакомого приговорили к 7 годам колонии

То самое ружье, из которого был произведен роковой выстрел. Фото: СУ СКР Чувашии

Суд признал 65-летнего жителя города Шумерля виновным по уголовной статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». За это его приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Сообщает следственный комитет Чувашии.

- Данный приговор пока не вступил в законную силу, - также отметили в ведомстве.

Как было доказано, в ночь на 8 августа 2020 года у себя дома осужденный по пьяни поссорился со своим 50-летним знакомым. В ходе конфликта хозяин выстрелил из охотничьего ружья модели «Сайга-12» в оппонента. Попал в ногу. В результате этого ранения потерпевший через короткий промежуток времени скончался на месте происшествия.

Злоумышленник решил скрыть следы этого преступления. Завернул тело погибшего в ковер, погрузил в свой автомобиль и вывез в лесной массив, где и бросил. Через некоторое время труп потерпевшего случайно нашла местная жительница.