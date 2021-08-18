В столице Татарстана из-за салюта на День республики перекроют реку Казанка

Исключение – это суда, задействованные в подготовке и проведении салюта. Фото: Андрей КОПАЛОВ

30 августа в столице Татарстана на День республики для маломерных судов перекроют акваторию реки Казанка – от моста Миллениум до Кировской дамбы. Ограничение вводят из-за запуска праздничного салюта в период с 21.30 до 22.30, гласит постановление регионального Кабмина, которое подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В документе прописано, что движение по данному участку Казанки будет так же запрещено и для парусных, прогулочных, спортивных судов, в том числе, байдарки и гидроциклы. Исключение – это суда, задействованные в подготовке и проведении салюта.