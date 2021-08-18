Главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов: повторная прививка от коронавируса возможна любой зарегистрированной вакциной

Чтобы получить еще одну прививку, необходимо предварительно записаться. Так как, сначала, вакцина предназначена для тех, кто еще не обезопасил себя от тяжелых последствий коронавируса. Фото: Анастасия Осипова

При повторной вакцинации от коронавирсуа, которая должна проводится спустя шесть месяцев после первой прививки, разрешено использовать любой зарегистрированный для этого препарат. Об этом вовремя прямого эфира в Инстаграме сообщил главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Но при этом, по его словам, если после первой вакцинации антитела к кооронавирусу отсутствовали, то для повторной защиты нужно выбрать другой препарат. Также Лопушов отметил, что сейчас людям нужно постоянно следить за уровнем антител и повышать его.

Дело в том, что сейчас в мире самым распространенным видом коронавируса является штамм «Дельта». Как пояснил главный эпидемиолог Татарстана, при нем болезнь развивается очень быстро и из-за этого организм человека не успевает выработать антитела в нужном количестве. Для этого и нужна повторная вакцинация от коронавируса.

К слову, чтобы получить еще одну прививку, необходимо предварительно записаться. Так как, сначала, вакцина предназначена для тех, кто еще не обезопасил себя.