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Общество18 августа 2021 19:02

Антитеррористическая защита учебных организаций Татарстана обойдется в 5,4 миллиарда рублей

Такую сумму озвучил глава Минобразования республики Ильсур Хадиуллин
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Сегодня в республике готовится программа по обеспечению безопасности образовательных организаций

Сегодня в республике готовится программа по обеспечению безопасности образовательных организаций

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане оснащение всех 3,6 тысячи учреждений образования средствами антитеррористической защищенности обойдется в 5,4 миллиарда рублей. Такую сумму озвучил глава Минобразования республики Ильсур Хадиуллин. Сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, сегодня в Татарстане готовится программа по обеспечению безопасности образовательных организаций. Расчеты уже направлены в Минпросвещения России.

В частности, на базе существующей системы отчетности создадут программное обеспечение для мониторинга ситуации в учреждениях образования.

Хадиуллин также считает, что охрану школ нужно усилить сотрудниками Росгвардии или частных охранных фирм за счет федерального бюджета.