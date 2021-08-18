Антитеррористическая защита учебных организаций Татарстана обойдется в 5,4 миллиарда рублей

Сегодня в республике готовится программа по обеспечению безопасности образовательных организаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане оснащение всех 3,6 тысячи учреждений образования средствами антитеррористической защищенности обойдется в 5,4 миллиарда рублей. Такую сумму озвучил глава Минобразования республики Ильсур Хадиуллин. Сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, сегодня в Татарстане готовится программа по обеспечению безопасности образовательных организаций. Расчеты уже направлены в Минпросвещения России.

В частности, на базе существующей системы отчетности создадут программное обеспечение для мониторинга ситуации в учреждениях образования.

Хадиуллин также считает, что охрану школ нужно усилить сотрудниками Росгвардии или частных охранных фирм за счет федерального бюджета.