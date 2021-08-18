Жительница Чебоксар отдала полиции более 4 000 патронов, килограмм пороха и кортик

Фото: МВД Чувашии

На днях в полицию Чебоксар обратилась 61-летняя горожанка. Она сообщил о «наследстве», которое ей досталось от отца умершего в возрасте 91 года. По словам женщины, в квартире родителя, который преподавал в школах ОБЖ и был охотником, она нашла металлический ящик. Вот его содержимое горожанка и решила отдать полиции. Дело в том, что там находились 4 060 патронов различного калибра, около одного килограмма пороха и кортик.

Фото: МВД Чувашии

- Изъятое направлено на экспертизу, - сообщили в МВД Чувашии. - В соответствии с примечанием к уголовной статье о незаконном обороте, хранении оружия и боеприпасов, лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в данной статье, освобождается от ответственности.