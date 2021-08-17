В Буинском районе Татарстана в пруду нашли тело мужчины

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

16 августа в пруду около села Каменный брод Буинского района спасатели в шести метрах от берега и на глубине четырех метров нашли тело 56-летнего мужчины. Он утонул во время купания. Сообщает МЧС Татарстана.

- С начала 2021 года в республике зарегистрированы 90 несчастных случаев на воде. Погибли 72 человека, в том числе шесть детей, спасены на воде 30 человек, - также отметили в чрезвычайном ведомстве.

Там также добавили, что основные причины гибели людей на реках и водоемах – это алкогольное опьянение, купание в необорудованных местах, неосторожное поведение на воде, несоблюдение правил навигации маломерных судов и отсутствие контроля за детьми со стороны родителей.