В Чебоксарах к концу 2021 года завершат обновление залива и Красной площади

У залива обновляют дорожное полотно, в ближайшие дни приступят к укладке асфальта. Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах реконструкция залива и Красной площади должна завершиться к концу 2021 года. После корректировки сметы дата завершения работ с 15 ноября сместилась на декабрь. Глава администрации города Алексей Ладыков отметил, что строителям следует прилично ускорить темп работ, чтобы успеть к назначенному сроку.

Обновление территории идет в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги». Подрядчик ведет работу параллельно на нескольких площадках, в частности, у Дома Правительства и на лестнице у монумента Матери-покровительницы. У залива обновляют дорожное полотно, в ближайшие дни приступят к укладке асфальта.

Медленнее других идут плиточные работы: из общей площади 7,5 тысячи квадратных метров, подлежащих реконструкции, плиткой уложено лишь территория в 1,5 тысячи квадратных метров.

Другая важная часть – комплексное обновление инженерных и коммунальных сетей. В настоящее время подрядчик завершил работы по переустройству ливневой канализации в детской, спортивной зонах и в исторической зоне от Московского моста до Монумента Матери. Также построена часть очистных сооружений.