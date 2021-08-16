Глава Чувашии Олег Николаев предложил приравнять работу выпускников-целевиков медколледжей к службе в армии

Николаев отметил, что такие изменения могут затронуть не все профессии и не всех студентов, а в частности, парней-выпускников медицинских вузов и ссузов. Фото: cap.ru

Глава Чувашии Олег Николаев предложил приравнять работу выпускников медколледжей, проходящих обучение по целевому направлению, к альтернативной гражданской службе.

Николаев отметил, что такие изменения могут затронуть не все профессии и не всех студентов, а в частности, парней-выпускников медицинских вузов и ссузов. По статистике, 25-30% из них по завершению учебы уходят в армию. При этом в той же Чувашии сохраняется острая нехватка медицинских кадров. В связи с этим Олег Николваев попросил парламентариев региона рассмотреть вопрос о работе этих молодых людей по специальности взамен службы по призыву. В Госсовете Чувашии вскоре запустят работу по подготовке к выступлению с данной инициативой в Госдуме.