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Общество16 августа 2021 17:06

В Татарстане у водителя, который катал блогеров, отобрали машину

Ради популярности в Сети молодые люди забрались на крышу автомобиля
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Кроме того, к административной ответственности привлечены и пассажиры

Кроме того, к административной ответственности привлечены и пассажиры

Фото: скриншот с видео

В Альметьевске группа парней решила вечером не только прокатиться га машине одного из них, но и поймать хайп за счет довольно опасного трюка. Ради популярности в Сети они забрались на крышу автомобиля и так катались по центральной улице города. Отснятое видео блогеры-«экстремалы» выложили в интернет. Эту запись увидели и сотрудники местного ГИБДД.

Полицейские вычислили водителя машины с блогерами. 22-летнего парня пригласили в отделение, где составили на него сразу четыре протокола за нарушение правил применения ремней безопасности, нарушение правил перевозки людей, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и за управление транспортным средством при наличии неисправностей.

- Кроме того, к административной ответственности привлечены и пассажиры данного автомобиля, - сообщили в МВД Татарстана.

Интересно, что водитель еще, хоть и на время, но все же лишился своего автомобиля – машина была помещена на спецстоянку.