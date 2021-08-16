Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил усилить в городе контроль за соблюдением антиковидных мер

Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В этот понедельник, 16 августа, на аппаратном совещании в Исполкоме Набережных Челнов начальник местного управления здравоохранения Александр Николаев сообщил, что в городе наблюдается рост числа жителей, которые обращаются за помощью в больницы.

В свою очередь мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев отметил, что эпидситуация со временем не становится лучше.

- Сегодня все чаще страдают непривитые граждане нашего города, чаще и сильнее болеют. Все это от большого количества контактов в местах массового скопления граждан. Меры профилактики, индивидуальные средства защиты, - ко всему внимание правоохранительных, контролирующих органов должно быть особое, - цитирует Магдеева управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.