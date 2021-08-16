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Происшествия16 августа 2021 9:47

В Татарстане в озере нашли тело неизвестного мужчины

Его обнаружили спасатели
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье, 15 августа, в 17.45 в экстренные службы Татарстана от очевидца поступило сообщение о том, что в Лениногорске на озере Нижнее со стороны улицы Булгакова утонул человек.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что оно не оборудовано для купания. В 10 метрах от берега методом траления они нашли и извлекли с двухметровой глубины тело мужчины.

- Личность погибшего не установлена. Его передали сотрудникам полиции, - сообщили в МЧС Татарстана.