В Татарстане в озере нашли тело неизвестного мужчины

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье, 15 августа, в 17.45 в экстренные службы Татарстана от очевидца поступило сообщение о том, что в Лениногорске на озере Нижнее со стороны улицы Булгакова утонул человек.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что оно не оборудовано для купания. В 10 метрах от берега методом траления они нашли и извлекли с двухметровой глубины тело мужчины.

- Личность погибшего не установлена. Его передали сотрудникам полиции, - сообщили в МЧС Татарстана.