В Казанском Кремле начались комплексные ремонтно- реставрационные работы

Ремонт коснется и крепостных стен Кремля. Фото: скриншот с видео

В Казанском Кремле большую часть объектов культурного наследия, которые входят в состав историко-архитектурного ансамбля, обновят. В музее-заповеднике начались комплексные ремонтно- реставрационные работы. Сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Так, например, будет реставрирован внешний облик Манежа, который был построен в 1880-х годах. В свое время в нем проходили обучение курсанты Юнкерского училища. В свою очередь в Пушечном дворе отремонтируют фасады, двери и крышу.

В то же время у Губернаторского дворца из-за реставрации придется убрать ворота и забор. Напомним, что в этом здании сейчас располагается резиденция президента Татарстана. Работы затронут как фасад, стены, так и столбы, крыльцо, а также балкон Северного корпуса.

А вот в Архиерейском доме рабочие уже начали очищать стены для предстоящего ремонта и покраски, коснется это и крыльца здания. Не забудут реставраторы и о крепостных стенах Казанского Кремля – предстоит довольно масштабная работа.