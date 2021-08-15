За сутки в Татарстане в ДТП погибли четыре человека

Основная часть аварий произошла вечером. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту субботу. 14 августа, но дорогах Татарстана в авариях погибли четыре человека. Так, в 14.30 в Алькеевском районе на 51 километре дороги «Алексеевское – Высокий Колок» 60-летний житель Базарные Матаки на своем автомобиле «Лада» вылетел в кювет. Машина перевернулась. Мужчина в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности. Он получил различные травмы и был госпитализирован в больницу, где через несколько часов скончался.

А в 20.10 на 1 134 километре трассы «Москва – Уфа» 32-летний водитель из Набережных Челнов, по предварительным данным, слишком сильно разогнался на своем автомобиле «Лада Гранта» и выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло».

В результате этого ДТП на месте от полученных травм скончались пассажир и пассажирка «Лады». Еще одна пассажирка этой машины, а также водитель и женщина из иномарки с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Кроме того, в 23.55 на 135 километре автодороги «Казань – Оренбург» 50-летний водитель из Бугульмы ехал на автомобиле «Шкода Октавия» со стороны столицы Татарстана. По предварительной информации, он превысил скорость и сбил жителя Лениногорска. Пешеход шел в темное время суток по правой стороне дороги вне населенного пункта, к тому же на его одежде не было светоотражающих элементов. Сбитый машиной мужчина получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.