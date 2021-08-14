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Общество14 августа 2021 13:21

Жители Йошкар-Олы нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны

Снаряд обнаружили на улице Строителей при проведении земляных работ
Евгения БУБЛИК
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Марий Эл

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Марий Эл

В Управление Росгвардии по Республике Марий Эл поступило сообщение о том, что на улице Строителей в Йошкар-Оле обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Местный житель сообщил, что находку он обнаружил при проведении работ во дворе своего дома.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии.

Специалистами было установлено, что найденным предметом является корпус артиллерийского снаряда, который опасности не представляет. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в нем не обнаружили. После осмотра, предмет передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Управление Росгвардии по Республике Марий Эл напоминает, что при обнаружении подобных предметов, категорически запрещено производить с ними какие-либо самостоятельные манипуляции, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать и переносить. При обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщить в правоохранительные органы.