В Ульяновске на целый месяц перекроют движение по улице Ленина

Фото: Администрация города Ульяновска

С 16 августа начинает действовать запрет на движение по улице Ленина в Ульяновске на на участках между улицами Спасской и Гончарова, Гончарова и Александра Матросова, Александра Матросова и переулком Комсомольским и продлится он до 15 сентября. Это связанно с необходимостью земляных работ при обустройстве посадочных платформ на пяти трамвайных остановках. Движение трамваев при этом продолжится в штатном режиме. Об этом сообщает администрация города.

С 5 августа по 15 сентября будет перекрыто движение автомобилей между переулком Комсомольским и улицей Железной Дивизии, в том числе – поворот с Комсомольского. Так, в указанный промежуток времени автобусы №4, 38, 67, 68, 59 и 96 будут следовать через улицы Гончарова и Минаева.

После проделанных работ, жителям города для посадки в вагон больше не придётся спускаться с бордюра на проезжую часть – её в этом месте сделают на одном уровне с тротуаром.