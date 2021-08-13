В Казани в ЖК «МЧС» к заселению готов дом №3

В ближайшее время начнется выдача ключей от квартир. Фото: Анастасия Осипова

В Казани на улице Губкина сдан и готов к заселению предпоследний проблемный дом в ЖК «МЧС». Обманутые дольщики ждали своих квартиры уже много лет.

Строительство этого дома ГК «Фон» начала еще в 2012 году. Но из-за банкротства компании работы были приостановлены на уровне свай. В итоге за достройку взялся республиканский Фонд защиты обманутых дольщиков.

В доме имеется 574 квартир, 451 из которых будет отдана подопечным Фонда. В ближайшее время начнется передача ключей собственникам.

Таким образом, в ЖК «МЧС» остался последний проблемный дом №4. Его сейчас готовят к проведению итоговой проверки Госстройнадзора Татарстана.