В Чебоксарах на обновление освещения образовательных учреждений потратят 217 миллионов рублей

Новые светодиодные лампы, по сравнению с прежними люминесцентными, светят ярче и экономят электричество. Фото: сайт городской мэрии

В столице Чувашии реализуют программу по модернизации освещения в образовательных учреждениях. На эти цели выделены 217 миллионов рублей. Будет осуществлена замена более 45 тысяч светильников на светодиоды. Они ярче и, по предварительным подсчетам, помогут сэкономить на электричество около 26,2 миллиона рублей.

В программу попадают 60 школ и детских лагерей. В настоящее время работы по замене завершены уже в семи школах, на заключительном этапе работ находится еще три образовательных учреждения.