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Общество12 августа 2021 19:32

В Чебоксарах на обновление освещения образовательных учреждений потратят 217 миллионов рублей

Планируется замена более 45 тысяч светильников
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Новые светодиодные лампы, по сравнению с прежними люминесцентными, светят ярче и экономят электричество. Фото: сайт городской мэрии

Новые светодиодные лампы, по сравнению с прежними люминесцентными, светят ярче и экономят электричество. Фото: сайт городской мэрии

В столице Чувашии реализуют программу по модернизации освещения в образовательных учреждениях. На эти цели выделены 217 миллионов рублей. Будет осуществлена замена более 45 тысяч светильников на светодиоды. Они ярче и, по предварительным подсчетам, помогут сэкономить на электричество около 26,2 миллиона рублей.

В программу попадают 60 школ и детских лагерей. В настоящее время работы по замене завершены уже в семи школах, на заключительном этапе работ находится еще три образовательных учреждения.