В Казани "скорая" везла труп и попала в ДТП с автобусом

Травмы получил водитель спецтранспорта и ехавшая в нем фельдшер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло сегодня, 12 августа, на улице Тукая у дома №58. По предварительным данным, водитель спецавтомобиля - "скорой", на котором перевозили тело умершего в судмедэкспертизу, превысил безопасную скорость. При этом он не соблюдал дистанцию и не успел затормозить, когда перед ним остановился автобус. Последний высаживал пассажиров. Но досталось в этой аварии не только общественному транспорту, но и паркетнику "Хёндэ".

По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили водитель "скорой" и сопровождающая тело фельдшер.

- Пострадавшие госпитализированы, - сообщили в МВД Татарстана.