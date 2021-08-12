В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске ряд групп в детсадах отправили на карантин из-за вспышки мононуклеоза

Мононуклеозом дети обычно болеют в сырую или холодную погоду, а не летом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске в дошкольных учреждениях были зафиксированы вспышки заболевания детей мононуклеоза – ангиной. В связи с этим несколько групп было отправлено на карантин. Сообщает пресс-служба Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ).

- Мононуклеоз благополучное заболевание, если говорить о таких мерах, как карантин. В изоляцию из-за него не уходят. Так чем же объяснить тот факт, что ряд групп в детских садах республики был закрыт? Эксперты отмечают, что новая коронавирусная инфекция по ряду признаков имеет весьма схожую симптоматику: температура, сыпь, реакция лимфатических узлов. И данные меры — это не чрезмерность, а настороженность и перестраховка, - отмечают в ДРКБ.

Мононуклеозом дети обычно болеют в сырую или холодную погоду, а не летом. При этом у них, в частности, наблюдается температура, заложенность носа и увеличение лимфатических узлов.

Медики напоминают, что неправильное лечение может усугубить ситуацию. Например, при инфекционном мононуклеозе советуются антибиотики пенициллинового ряда, которые могут вызвать сыпь. При этом многие родители думают, что это аллергия на антибиотик, тем самым продолжая лечение не в ту сторону.