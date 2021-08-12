Казанские ученые разработали переносную зарядную станцию для электромобилей

За счет разрабатываемых зарядных комплексов можно будет увеличить мощность станции зарядки. Фото: mon.tatarstan.ru

Ученые Казанского государственного энергетического университета нашли быстрый и недорогой способ обустройства сети электрозарядных станций на большой территории. Готовый проект с опытным образцом они планируют представить к концу 2021 года. Сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

-Такие комплексы можно будет свободно перемещать в контейнерах на колесах даже на дальние расстояния. Они смогут быстро зарядить электромобиль в любом месте, - отметили в ведомстве.

Предполагаемая емкость зарядных комплексов – не менее 1 МВт*ч. Они будут включены в единую систему, которая сможет работать как локально, так и удаленно. За счет этого можно будет увеличить мощность станции зарядки.

Разработчики заявили, что мобильные комплексы позволят заряжать электромобили даже беспроводным способом. А интеграция с системой преобразования электроэнергии позволит заряжать от готовых станций не только электромобили, но и электросамокаты с электровелосипедами, а также снабжать от них электричеством мероприятия под открытым небом.