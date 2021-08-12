Власти Набережных Челнов выложили ролик с уборкой улиц под «Имперский марш» из фильма «Звездные войны»

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После критики президента Татарстана Рустама Минниханова за ненадлежащий контроль за порядком, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев лично осмотрел парки и скверы города, чтобы оценить масштаб проблемы.

Теперь Исполком отчитывается о проведенных субботниках в общественных пространствах города. Так, в его официальном Инстаграме было выложено видео из фото уборки. В качестве музыкального сопровождения был выбран «Имперский марш» из фильма «Звездные войны».

При этом Исполком даже составил топ-5 видов мусора: шелуха от семечек, окурки, бутылки, салфетки, обертки от конфет и мороженого.