В Татарстане шестилетний мальчик выстрелил себе в глаз из пистолета

Ребенок выжил, его срочно госпитализировали. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Заинск (Татарстан) к родственникам приехала семья из Башкирии. По предварительным данным, они решили сделать шашлыки. В один из моментов их шестилетний сын увязался за своим дядей, который решил пострелять из пневматического пистолета. После этого мужчина, по пока неустановленным причинам, дал его ребенку. Мальчик нечаянно выстрелил себе из пистолета в глаз. Ребенка тут же госпитализировали.

- Прокуратура организовала проверку по факту ранения ребенка из пневматического оружия в Заинске. Правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям владельца оружия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, надзорное ведомство оценит его законность и обоснованность, - сообщили в прокуратуре Татарстана.