В Казани до конца сентября продлили перекрытие улиц Тэцевская, Челюскина и Копылова

ограничение действует только на определенных участках. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе до конца сентября 2021 года продлевается действия ограничения движения транспорта по трем улицам - Тэцевская, Челюскина и Копылова. Там продолжаются работы по реконструкции магистрального тепловода

Так, до 30 сентября на улице Тэцевская нельзя проехать по участку от дома №27 СНТ «КМПО-1» до дома №103 СНТ «КМПО-1»; на улице Челюскина – возле здания №3 по улице Тимирязева; на улице Копылова – в месте пересечения с улицей Тэцевская, на стороне стадиона «Рубин» и напротив.