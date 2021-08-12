Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 10:11

В Казани до конца сентября продлили перекрытие улиц Тэцевская, Челюскина и Копылова

Там продолжаются работы по реконструкции магистрального тепловода
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
ограничение действует только на определенных участках.

ограничение действует только на определенных участках.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе до конца сентября 2021 года продлевается действия ограничения движения транспорта по трем улицам - Тэцевская, Челюскина и Копылова. Там продолжаются работы по реконструкции магистрального тепловода

Так, до 30 сентября на улице Тэцевская нельзя проехать по участку от дома №27 СНТ «КМПО-1» до дома №103 СНТ «КМПО-1»; на улице Челюскина – возле здания №3 по улице Тимирязева; на улице Копылова – в месте пересечения с улицей Тэцевская, на стороне стадиона «Рубин» и напротив.